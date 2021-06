Nel carnevale di match di rilievo che dipingono uno spettacolare Day 5 alc'è ancora gloria per. Dopo essersi preso lo scalpo di David Goffin all'esordio , l'azzurro domina anche la sfida contro il giapponese Yoshihito Nishioka, che l'aveva sconfitto una settima fa a Parma, e accede al terzo turno alla sua prima partecipazione in un torneo del Grande Slam. Sul campo numero 12 finisce per 7-5 6-3 6-2 per il classe 2002, che ora attende il vincente del confronto tra Alex De Minaur e Marco Cecchinato.