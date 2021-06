Tennis

Tennis, Roland Garros, top 10 colpi torneo maschile, Musetti numero 1, poi Nadal, Djokovic e Tsitsipas

ROLAND GARROS - Il torneo si è chiuso con la vittoria di Novak Djokovic ed è tempo di rivedere i colpi più spettacolari visti in queste due settimane. In questa top 10 ci sono anche il serbo, Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas, ma alla numero 1 (e non solo) tutto il talento del nostro Lorenzo Musetti.

00:05:42, 28 minuti fa