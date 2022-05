Tennis

Carlos Alcaraz, accoglienza da star a Parigi. Selfie e bolgia per il golden boy spagnolo

ROLAND GARROS - Quanto è alto il termometro dell'entusiasmo e delle aspettative per Carlos Alcaraz a Parigi? Molto alto basta vedere questo video che riassume la fiumana oceanica di gente assiepata per seguire il suo allenamento prima del debutto ufficiale nel torneo e per provare a strappare un selfie o un autografo.

00:01:50, 36 minuti fa