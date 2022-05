Giulio Zeppieri e Andreas Seppi, abbiamo assistito a un upset in grado di riesumare i sentimenti più nostalgici. Il romano classe 2001 ha infatti eliminato il veterano altoatesino 6-3 6-4, ponendo fine alla striscia di 66 partecipazioni consecutive di Andreas a un tabellone principale di uno Slam. Le qualificazioni per il main draw del Roland Garros hanno preso il via quest'oggi, e dalla terra rossa di Parigi è emerso già un verdetto di calibro storico. Nel derby a tinte azzurre tra, abbiamo assistito a un upset in grado di riesumare i sentimenti più nostalgici. Il romano classe 2001 ha infatti eliminato il veterano altoatesinodi Andreas a un tabellone principale di uno Slam.

Quello partito da Wimbeldon 2005 è il terzo filone più lungo di gettoni consecutivi negli Slam: agli Australian Open, Seppi aveva scavalcato Federer (65) - lo svizzero aveva spezzato la sua serie al Roland Garros 2016. La cavalcata di Seppi, che a febbraio ha spento 38 candeline, si interrompe bruscamente: nel match contro Zeppieri, l'altoatesino non riesce a ritagliarsi nemmeno una palla break, soccombendo alle due forzate dall'avversario. Zeppieri può dunque esultare: dopo il buon percorso agli Internazionali d'Italia, potrà giocarsi le sue chips al secondo turno delle qualificazioni di uno Slam. Tutto questo a soli 20 anni.

Tornando sull'amaro versante di Seppi, questa sconfitta mantiene intatto il secondo miglior filone di partecipazioni consecutive, detenuto da Fernando Verdasco. Il madrileno non riuscì ad agguantare uno slot per il main draw parigino nel 2020, troncando la sua corsa a 67 partecipazioni consecutive. Il record assoluto tuttavia, rimane saldo nelle mani di Feliciano Lopez, tutt'ora impegnato nelle qualificazioni per un posto ai piedi della Tour Eiffel. Lopez ha raggiunto quota 78 presenze, avendo messo piede in tutti gli Slam dal Roland Garros 2002.

Top 5 tennisti con più Slam consecutivi disputati

NOME N° SLAM CONSECUTIVI 1. Feliciano Lopez 78 2. Fernando Verdasco 67 3. Andreas Seppi 66 4. Roger Federer 65 5. Wayne Ferreira 56

