Nessun giocatore si presenta al Roland Garros in una situazione migliore rispetto a quella di Nole Djokovic. Il Djoker ha terminato la labirintica fase di rodaggio alzando il titolo agli Internazionali di Roma, e nel primo turno dell’Open di Francia ha bruciato il giapponese Yoshihito Nishioka ai blocchi di partenza: 6-3 6-1 6-0 e vento in poppa per Nole, che già pregusta il potenziale scontro ai quarti con Nadal, e l’ipotetica semifinale contro Carlos Alcaraz. Ma il numero uno al mondo lo sa meglio di tutti: le grandi marce trionfali, specialmente quelle che portano alla finale Slam, si costruiscono un passo alla volta. Al 2° turno Djokovic affila la spada per trafiggere Molcan/Coria, poi si vedrà.

Di certo la prova fornita dal serbo sul manto umido dello Chatrier (la pioggia ha fatto visita al Centrale poco prima che il tetto venisse serrato) è inattaccabile: nel 1° set, Nole soffre solamente al primo turno di battuta, quando deve annullare tre palle break al giapponese. Poi il serbo comincia a prendere in mano lo scambio, dirottando l’avversario con degli angoli strettissimi. Nishioka si accorge presto di non avere la cilindrata necessaria a tenere testa al serbo, e inciampa per la prima volta al sesto gioco. Djokovic conserva così il margine sufficiente a chiudere sul 6-3 il primo set.

Djokovic impavido: ace di seconda e palla break annullata

Nole esonda nel secondo parziale, difendendo coraggiosamente una palla break con un ace di seconda e scatenandosi a risposta. Sul 5-0 e con servizio a disposizione il serbo flirta con l’idea del bagel, ma incassa un break sul più bello. Poco male, perché la sentenza non si fa attender oltre il settimo game (6-1 per lui al culmine del secondo atto) e soprattutto perché il discorso bagel viene solamente rimandato al terzo set, dominato con freddezza da Nole. Il serbo infierisce sulle lacune tecniche del giapponese e risolve il conflitto in due ore esatte.

