Albo d'oro uomini singolare: dominio Nadal

1891 H. Briggs (Gran Bretagna)

1892 Jean Schopfer (Francia)

1893 Laurent Riboulet (Francia)

1894 Andre Vacherot (Francia)

1895 Andre Vacherot (Francia)

1896 Andre Vacherot (Francia)

1897 Paul Ayme (Francia)

1898 Paul Ayme (Francia)

1899 Paul Ayme (Francia)

1900 Paul Ayme (Francia)

1901 Andre Vacherot (Francia)

1902 Marcel Vacherot (Francia)

1903 Max Decugis (Francia)

1904 Max Decugis (Francia)

1905 Maurice Germot (Francia)

1906 Maurice Germot (Francia)

1907 Max Decugis (Francia)

1908 Max Decugis (Francia)

1909 Max Decugis (Francia)

1910 Maurice Germot (Francia)

1911 Andre Gobert (Francia)

1912 Max Decugis (Francia)

1913 Max Decugis (Francia)

1914 Max Decugis (Francia)

1920 Andre Gobert (Francia)

1921 Jean Samazeuilh (Francia)

1922 Henri Cochet (Francia)

1923 Francois Blanchy (Francia)

1924 Jean Borotra (Francia)

1925 Rene Lacoste (Francia)

1926 Henri Cochet (Francia)

1927 Rene Lacoste (Francia)

1928 Henri Cochet (Francia)

1929 Rene Lacoste (Francia)

1930 Henri Cochet (Francia)

1931 Jean Borotra (Francia)

1932 Henri Cochet (Francia)

1933 Jack Crowford (Australia)

1934 Gottfried Von Cramm (Germania)

1935 Fred Perry (Gran Bretagna)

1936 Gottfried Von Cramm (Germania)

1937 Henner Henkel (Germania)

1938 Don Budge (Stati Uniti)

1939 Don Mc Neill (Stati Uniti)

1946 Marcel Bernard (Francia)

1947 Jozsef Asboth (Ungheria)

1948 Frank Parker (Stati Uniti)

1949 Frank Parker (Stati Uniti)

1950 Budge Patty (Stati Uniti)

1951 Jaroslav Drobny (Cecoslovacchia)

1952 Jaroslav Drobny (Cecoslovacchia)

1953 Ken Rosewall (Australia)

1954 Tony Trabert (Stati Uniti)

1955 Tony Trabert (Stati Uniti)

1956 Lew Hoad (Australia)

1957 Sven Davidson (Svezia)

1958 Mervyn Rose (Australia)

1959 Nicola Pietrangeli (Italia)

1960 Nicola Pietrangeli (Italia)

1961 Manuel Santana (Spagna)

1962 Rod Laver (Australia)

1963 Roy Emerson (Australia)

1964 Manuel Santana (Spagna)

1965 Fred Stolle (Australia)

1966 Tony Roche (Australia)

1967 Roy Emerson (Australia)

1968 Ken Rosewall (Australia)

1969 Rod Laver (Australia)

1970 Jan Kodes (Cecoslovacchia)

1971 Jan Kodes (Cecoslovacchia)

1972 Andres Gimeno (Spagna)

1973 Ilie Nastase (Romania)

1974 Bjorn Borg (Svezia)

1975 Bjorn Borg (Svezia)

1976 Adriano Panatta (Italia)

1977 Guillermo Vilas (Argentina)

1978 Bjorn Borg (Svezia)

1979 Bjorn Borg (Svezia)

1980 Bjorn Borg (Svezia)

1981 Bjorn Borg (Svezia)

1982 Mats Wilander (Svezia)

1983 Yannick Noah (Francia)

1984 Ivan Lendl (Cecoslovacchia)

1985 Mats Wilander (Svezia)

1986 Ivan Lendl (Cecoslovacchia)

1987 Ivan Lendl (Cecoslovacchia)

1988 Mats Wilander (Svezia)

1989 Michael Chang (Stati Uniti

1990 Andres Gomez (Ecuador)

1991 Jim Courier (Stati Uniti)

1992 Jim Courier (Stati Uniti)

1993 Sergi Bruguera (Spagna)

1994 Sergi Bruguera (Spagna)

1995 Thomas Muster (Austria)

1996 Evgenj Kafelnikov (Russia)

1997 Gustavo Kuerten (Brasile)

1998 Carlos Moya (Spagna)

1999 Andre Agassi (Stati Uniti)

2000 Gustavo Kuerten (Brasile)

2001 Gustavo Kuerten (Brasile)

2002 Albert Costa (Spagna)

2003 Juan Carlos Ferrero (Spagna)

2004 Gaston Gaudio (Argentina)

2005 Rafael Nadal (Spagna)

2006 Rafael Nadal (Spagna)

2007 Rafael Nadal (Spagna)

2008 Rafael Nadal (Spagna)

2009 Roger Federer (Svizzera)

2010 Rafael Nadal (Spagna)

2011 Rafael Nadal (Spagna)

2012 Rafael Nadal (Spagna)

2013 Rafael Nadal (Spagna)

2014 Rafael Nadal (Spagna)

2015 Stanislas Wawrinka (Svizzera)

2016 Novak Djokovic (Serbia)

2017 Rafael Nadal (Spagna)

2018 Rafael Nadal (Spagna)

2019 Rafael Nadal (Spagna)

2020 Rafael Nadal (Spagna)

2021 Novak Djokovic (Serbia)

Albo d'oro femminile singolare: in testa c'è Chris Evert

1897 Francoise Masson (Francia)

1898 Francoise Masson (Francia)

1899 Francoise Masson (Francia)

1900 Helene Prevost (Francia)

1901 P. Girod (Francia)

1902 Francoise Masson (Francia)

1903 Francoise Masson (Francia)

1904 Kate Gillou (Francia)

1905 Kate Gillou (Francia)

1906 Kate Gillou-Fenwick (Francia)

1907 Comtesse de Kermel (Francia)

1908 Kate Gillou-Fenwick (Francia)

1909 Jeanne Matthey (Francia)

1910 Jeanne Matthey (Francia)

1911 Jeanne Matthey (Francia)

1912 Jeanne Matthey (Francia)

1913 Marguerite Broquedis (Francia)

1914 Marguerite Broquedis (Francia)

1920 Suzanne Lenglen (Francia)

1921 Suzanne Lenglen (Francia)

1922 Suzanne Lenglen (Francia)

1923 Suzanne Lenglen (Francia)

1924 Julie Vlasto (Francia)

1925 Suzanne Lenglen (Francia)

1926 Suzanne Lenglen (Francia)

1927 Kea Bouman (Olanda)

1928 Helen Wills Moody (Stati Uniti)

1929 Helen Wills Moody (Stati Uniti)

1930 Helen Wills Moody (Stati Uniti)

1931 Cilly Ausseman (Germania)

1932 Helen Wills Moody (Stati Uniti)

1933 Margaret Scriven (Gran Bretagna)

1934 Margaret Scriven (Gran Bretagna)

1935 Hilde Sperling (Germania)

1936 Hilde Sperling (Germania)

1937 Hilde Sperling (Germania)

1938 Simonne Mathieu (Francia)

1939 Simonne Mathieu (Francia)

1946 Margaret Osborne (Stati Uniti)

1947 Patt Todd (Stati Uniti)

1948 Nelly Landry (Francia)

1949 Margaret Osborne du Pont (Stati Uniti)

1950 Doris Hart (Stati Uniti)

1951 ShirleyFry (Stati Uniti)

1952 Doris Hart (Stati Uniti)

1953 Maureen Connolly (Stati Uniti)

1954 Maureen Connolly (Stati Uniti)

1955 Angela Mortimer (Gran Bretagna)

1956 Althea Gibson (Stati Uniti)

1957 Shirley Bloomer (Gran Bretagna)

1958 Zsuzsa Kormoczy (Ungheria)

1959 Christine Truman (Gran Bretagna)

1960 Darlene Hard (Stati Uniti)

1961 Ann Haydon Jones (Gran Bretagna)

1962 Margareth Smith (Australia)

1963 Lesley Turner (Australia)

1964 Margareth Smith (Australia)

1965 Lesley Turner (Australia)

1966 Ann Haydon Jones (Gran Bretagna)

1967 Francoise Durr (Francia)

1968 Nancy Richey (Stati Uniti)

1969 Margareth Smith Court (Australia)

1970 Margareth Smith Court (Australia)

1971 Evonne Goolagong (Australia)

1972 Billie Jean King (Stati Uniti)

1973 Margareth Smith Court (Australia)

1974 Chris Evert (Stati Uniti)

1975 Chris Evert (Stati Uniti)

1976 Sue Barker (Gran Bretagna)

1977 Mima Jausovec (Jugoslavia)

1978 Virginia Ruzici (Romania)

1979 Chris Evert (Stati Uniti)

1980 Chris Evert (Stati Uniti)

1981 Hana Mandlikova (Cecoslovacchia)

1982 Martina Navratilova (Cecoslovacchia)

1983 Chris Evert (Stati Uniti)

1984 Martina Navratilova (Cecoslovacchia)

1985 Chris Evert (Stati Uniti)

1986 Chris Evert (Stati Uniti)

1987 Steffi Graf (Germania)

1988 Steffi Graf (Germania)

1989 Arantxa Sanchez Vicario (Spagna)

1990 Monica Seles (Jugoslavia)

1991 Monica Seles (Jugoslavia)

1992 Monica Seles (Jugoslavia)

1993 Steffi Graf (Germania)

1994 Arantxa Sanchez Vicario (Spagna)

1995 Steffi Graf (Germania)

1996 Steffi Graf (Germania)

1997 Iva Majoli (Croazia)

1998 Arantxa Sanchez Vicario (Spagna)

1999 Steffi Graf (Germania)

2000 Mary Pierce (Francia)

2001 Jennifer Capriati (Stati Uniti)

2002 Serena Williams (Stati Uniti)

2003 Justine Henin (Belgio)

2004 Anastasija Myskina (Russia)

2005 Justine Henin (Belgio)

2006 Justine Henin (Belgio)

2007 Justine Henin (Belgio)

2008 Ana Ivanovic (Serbia)

2009 Svetlana Kuznetsova (Russia)

2010 Francesca Schiavone (Italia)

2011 Na Li (Cina)

2012 Maria Sharapova (Russia)

2013 Serena Williams (Stati Uniti)

2014 Maria Sharapova (Russia)

2015 Serena Williams (Stati Uniti)

2016 Garbine Muguruza (Spagna)

2017 Jelena Ostapenko (Lettonia)

2018 Simona Halep (Romania)

2019 Ashleigh Barty (Australia)

2020 Iga Swiatek (Polonia)

2021: Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca)

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player che già trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

