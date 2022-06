La 33ª vittoria consecutiva regala a Iga Swiatek la semifinale del Roland Garros 2022: sarà la polacca n° 1 del mondo a sfidare Daria Kasatkina giovedì. Jessica Pegula si arrende 6-3 6-2. Dall'altra parte del tabellone la finalista uscirà dalla sfida tra la nostra Martina Trevisan e Coco Gauff.

Ad

La cronaca del match

Roland Garros Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 20/05/2022 A 10:35

Swiatek festeggia nel migliore dei modi il suo 21° compleanno con un netto successo sulla n° 11 del mondo, Jessica Pegula. Lo fa senza incantare, giocando con concentrazione i punti decisivi e concedendo pochissimo nei suoi turni di battuta. Dopo un'iniziale botta e risposta, break e controbreak, la tennista polacca crea il solco decisivo nel settimo game, anche se con un errore arbitrale. Già perchè la palla break trasformata è frutto di una svista del giudice di sedia che non si accorge del doppio rimbalzo di una smorzata dell'americana che solo dopo che la pallina ha toccato per la seconda volta la terra del Centrale viene colpita da Swiatek. Ecco le immagini inequivocabili:

Break Swiatek, ma c'è doppio rimbalzo: nessuno se ne accorge

Da lì Pegula subisce un parziale di 8 game a 1, subendo il break anche nel secondo set, nel quarto game. L'americana sparisce scambio dopo scambio dalla contesa, fino all'epilogo in cui cede nuovamente il servizio. In un'ora e mezza di gioco e al quarto match point il punteggio finale è 6-3 6-2. Tra Iga Swiatek e Daria Kasatkina sarà il quinto confronto in carriera, 3-1 i precedenti a favore della polacca, tutti nell'ultimo anno. L'unica vittoria della russa è arrivata sull'erba di Eastbourne.

Swiatek: "Non ho festeggiato il compleanno: voglio rimanere concentrata"

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Roland Garros Quando si gioca? Quand'è il sorteggio? Programma, orari e chi ci sarà 13/05/2022 A 17:06