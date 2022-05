La seconda pennellata a tingere d’azzurro il tabellone maschile dell’Open di Francia, dopo la vittoria di Lorenzo Sonego su Joao Sousa, è quella di Jannik Sinner. L’altoatesino, dopo aver dominato nel primo turno contro Bjorn Fratangelo, si ripete contro Roberto Carballes Baena. Jannik centra per la terza volta su tre il terzo turno della rassegna parigina, domando lo spagnolo 3-6 6-4 6-4 6-3. Sinner può così accomodarsi al terzo turno di un tabellone piuttosto sgombro di insidie: ad attenderlo al varco Mackenzie McDonald, vincente quest’oggi su Nikoloz Basilashvili.

La cronaca del match

Essendo che Jannik Sinner è giustamente considerato uno dei migliori del Roland Garros, erano in molti ad aspettarsi una formalità contro Roberto Carballes Baena, tennista canario di 29 anni con pochi match vinti negli Slam, anche se a Parigi due anni fa colse il terzo turno. Invece di partite semplici tre su cinque non ce ne sono, perché un Carballes si muove e ti fa muovere per bene, rema da fondo e corre dappertutto.

Sinner si fa sentire! Ruggito dopo la palla break annullata

Certe volte ci vuole tempo per cambiare lo spartito e il giovane Jannik se l’è preso dopo un parziale in affanno - in cui lo spagnolo ha servito per il set già sul 5-2, vincendolo 6-3 - e un secondo un pochino meglio, ma non ancora al comando: break nel quinto game e recupero da 0/40 nel decimo, 6-4.

Ecco, il miglior Sinner o quasi s’è visto nel terzo set, subito 2-0 in controllo degli scambi, con molto servizio ed ace di seconda (quando lavora di più la palla), belle smorzate, passanti incrociati e rovesci vincenti. Questo è stato il set migliore, mentre nell’ultimo, Jannik è stato sfavorito da un paio di segni e nastri (0-2), rimontando subito il break (2-2) in manovra sulle ultime cartucce del generoso Carballes.

Sinner d'acciaio! Super passante a trafiggere Carballes

Altroché, lo spagnolo si procura altre due palle del 3-1 e la seconda glie la cancella una minima pizzicata sulla riga, ma Sinner vince il quarto set con la risposta profonda, abbinata alle ultime palle corte. Prima Carballes si barrica in un game di 22 punti e 8 parità, il settimo. Poi la resa a racchetta altissima.

Finisce 3-6 6-4 6-4 6-3 dopo una bella fatica di 3 ore e 44 minuti. Jannik giocherà il suo prossimo match contro quel Mackenzie Mcdonald già insidiato al primo turno, per un set, dal nostro lucky loser Franco Agamenone, eppure degno e cattivo finalista di Sinner a Washington. Nel dubbio, sappiam già che negli Slam non esistono partite facili. Mai.

