Semifinalista nel 2016 e nel 2017, finalista nel 2018 e 2019, Dominic Thiem al Roland Garros aveva sempre scritto pagine importanti. Da tempo l’austriaco lotta con un fisico che non risponde più, così come gli stimoli, che dalla vittoria allo US Open 2020 – come da lui stesso dichiarato – l’hanno costretto anche a un periodo personale piuttosto difficile. L’aria di Parigi però, storicamente buona per Thiem, in questo caso non sorride. E’ netta la caduta contro il boliviano Dellien, certamente ottimo terraiolo, ma autore di un match fin troppo semplice per la caratura potenziale di Thiem. L’austriaco si arrende infatti in 3 set e lo fa senza nemmeno arrivare a palla break, con un blocco – sul lato del dritto – evidentemente ancora figlio delle poche certezze legate all’infortunio al polso. Insomma, un 6-3 6-2 6-4 che sorprende per la dimensione e la caratura del tennista che fu, ma non per quanto visto in campo, dove il boliviano ha fatto vedere le cose migliori. Dellien accede così al secondo turno: sfiderà il vincente di Borges-Khachanov.

Chi invece è partito al meglio è Grigor Dimitrov. Notevole il triplo 6-1 con cui il bulgaro ha superato l’americano Marcos Giron. Un esordio di spessore per Dimitrov, reduce comunque da una buona stagione sulla terra battuta che era iniziata con la semifinale a Monte Carlo e gli ottavi a Madrid. Per Dimitrov al secondo turno uno tra Coric e Taberner.

