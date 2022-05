Tennis

Roland Garros, Facundo Bagnis, che iella! Cade a terra e si infortuna mentre serve nel match contro Dimitrov

ROLAND GARROS - Ha provato a stringere i denti ed a giocare infortunato Facundo Bagnis, che si è presentato in campo al cospetto di Medvedev, con una vistosa fasciatura ma nel ko contro il russo, l'argentino è stato molto sfortunato incappando anche in un incidente comico ma assai doloroso. Guardare per credere!

00:00:53, 32 minuti fa