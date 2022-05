Tennis

Roland Garros, Fognini dopo il ritiro: "Ormai mi resta solo prenotare un viaggio a Lourdes"

ROLAND GARROS - Il 35enne giocatore ligure non nasconde tutta la propria amarezza per l'epilogo del match di 2° turno contro Van de Zandschulp: "E' stata una partita alla Fognini, mi sentivo superiore poi è successo quello che è successo ed ora è inutile recriminare. Se giocherò il doppio? Per come sto ora, credo proprio di no... Ho male".

00:01:49, 28 minuti fa