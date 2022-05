Tennis

Roland Garros, Giorgi, splendido dritto in corsa! Tutti in piedi per Camila

Momento di grandissima fiducia per Camila Giorgi, che trova un colpo splendido contro Aryna Sabalenka: un dritto in corsa che sorprende l'avversaria, per il visibilio del pubblico presente.

00:00:27, un' ora fa