Tennis

Roland Garros, ragazza attivista si incatena alla rete durante la semifinale Ruud-Cilic: match sospeso

ROLAND GARROS - Scena curiosa durante le semifinali del Roland Garros tra Casper Ruud e Marin Cilic. Nel corso del terzo set, un'attivista si è incatenata alla rete per protestare contro il cambiamento climatico. La partita è stata interrotta per circa un quarto d'ora e la ragazza è stata poi liberata e portata via di forza dalla sicurezza.

00:00:48, un' ora fa