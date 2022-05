Tennis

Roland Garros, Simona Halep si deve fermare: attacco di panico nella partita contro Zheng

ROLAND GARROS - Momento difficile per Simona Halep durante il match con Zheng: la rumena si accovaccia in evidente difficoltà e si scoprirà solo dalle sue parole in conferenza stampa che si trattava di un attacco di panico.

00:00:44, un' ora fa