Tennis, Roland Garros: Zeppieri entra nel tabellone principale e zittisce i francesi

Reazione polemica di Giulio Zeppieri dopo il match point trasformato nel match con Sean Cuenin: il romano, che vine 6-3 6-4 e centra il main draw, per tutta la partita aveva dovuto subire il tifo contro, visto che l'avversario era francese. A fine partita zittisce il pubblico, che lo ricopre di rimando di "buuuh" e così lui con le braccia aizza la gente, per far alzare il volume.

00:00:44, un' ora fa