Tennis

Roland Garros, Tennis 360, Ep.2: Krejcikova, 3 mesi di stop non si cancellano facilmente

ROLAND GARROS - Simone Eterno, Jacopo Lo Monaco e Fabio Colangelo analizzano la 2a giornata del torneo 2022: la caduta di Barbora Krejcikova, campionessa in carica, sorprende ma non è "assurda": 3 mesi di stop non si cancellano facilmente. Tennis 360 è in onda ogni giorno sulla pagina Facebook di Eurosport intorno alle ore 19:30, prima della sessione serale RG.

00:46:59, 12 minuti fa