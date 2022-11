è tornato a incantare con la racchetta in mano per un evento sponsor in Giappone. A Tokyo erano presenti con Roger anche il padrone di casa Kei Nishikori e i campioni di wheelchair tennis Shingo Kunieda e Gordon Reid. Roger Federer, dopo l'addio al tennis alla Laver Cup 2022 per un evento sponsor in Giappone. A Tokyo erano presenti con Roger anche il padrone di casae i campioni di wheelchair tennis

Durante la sua apparizione, il venti volte vincitore slam, si è messo a disposizione dei piccoli tennisti presenti per dispensare consigli sicuramente indimenticabili, come in questo video dove spiega lo slice a un fortunato bambino:

Ad

Laver Cup Djokovic: "Il mio ritiro? Quando i giovani mi spingeranno a farlo" 25/09/2022 ALLE 11:45

A margine dell’evento, a 3 anni dal suo ritorno nella capitale del Giappone, Roger Federer ha dichiarato: “Vedere che il paese e la città sono di nuovo operativi dopo alcuni anni difficili, è davvero bello da vedere, ed è bello vedere volti familiari che conosci anche dai nostri amici e partner e stare insieme di persona al posto delle videochiamate: penso che sia qualcosa che ci piace tutti”.





L'ultimo ballo di Roger Federer: rivivi le emozioni della Laver Cup

Laver Cup Berrettini in doppio con Murray alle 13: il programma di domenica 25 25/09/2022 ALLE 06:22