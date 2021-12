Andy Murray si avvicina al 2022 con determinazione e voglia di assumersi nuovi rischi per chiudere al meglio la sua carriera. Numerosi interventi chirurgici, di cui l'ultimo all'anca, non hanno impedito al 34enne di Glasgow di tornare competitivo. E anche se i risultati sono stati altalenanti, l'ex numero 1 al mondo "non vuole avere rimorsi", come confessa in un'intervista esclusiva a Eurosport, a margine del Mubadala World Tennis Championship, torneo-esibizione in corso ad Abu Dhabi dove ha eliminato Daniel Evans e Rafael Nadal in due set e giocherà la finale contro Andrey Rublev.

"Voglio solo dare il massimo mentre sono ancora in grado di giocare. Ho parlato con molti ex giocatori che mi hanno detto: 'Quando sarà tutto finito, niente sarà come prima. Quindi divertiti finché puoi, gioca il più a lungo possibile'. Molti si sono ritirati per poi pentirsi. Il fatto che io sia ancora in grado di competere con i migliori al mondo con un'anca di metallo mi rende orgoglioso. Penso ci siano pochissime persone che sarebbero in grado di farlo. Molte persone mi hanno detto che sono una fonte di ispirazione. Mi piace quando la gente dice che c'è qualcosa che non posso fare o qualcosa che non dovrei fare. Questo mi motiva molto".

Sulla passione per la boxe

"Amo la boxe e ammiro la storia di Muhammad Ali. Quando ha battuto George Foreman per vincere il titolo mondiale, tutti pensavano che fosse finito, che non avesse assolutamente alcuna possibilità, a tutti piaceva criticarlo. Per me è stata una fonte di ispirazione".

Sugli obiettivi

“Ora l'obiettivo più ambizioso è raggiungere una semifinale Slam, ricreare quello scenario in cui 'tutto è possibile'".

Sugli Australian Open

"Sono pronto a giocare le qualificazioni, se necessario. Sarei sorpreso dell'assenza di Djokovic? Sì perché credo che il vaccino sia l'unico modo per essere sicuri. So che alcune persone ora dicono che non sono efficaci perchè quelli attualmente in circolazione non proteggono dalle varianti, ma questo vale per tutti i virus. Per l'influenza, ad esempio, ci vengono offerti vaccini antinfluenzali ogni anno e vengono leggermente modificati per cercare di ridurre il rischio. Credo che siano sicuri ed efficaci, quindi sì, sarei sorpreso se Nole non partecipasse per questo motivo".

