L’ATP 500 di San Pietroburgo perde anche il secondo italiano che doveva giocarvi. Jannik Sinner, infatti, ha preso la decisione di ritirarsi dal torneo russo. Come riporta la voce di SuperTennis Luca Fiorino, infatti, l’altoatesino non sarà in gara a causa di non meglio precisati disturbi allo stomaco.