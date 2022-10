L'ATP di Napoli, 250 che doveva essere fiore all'occhiello della città e rilancio del tennis made in Italy dopo il successo dell'ATP di Firenze , è partito nel peggiore dei modi, ossia non giocando. Tutto quello che è accaduto ha del surreale, perciò cerchiamo di ripercorrere le tappe, soprattutto perché sono previste un po' di apparizioni italiane come Fognini e Berrettini , oltre ai candidati per qualificarsi alle Next Gen Finals.

A Napoli campi che si sgretolano e rimbalzi irregolari

Ad

Dovevano iniziare sabato le qualificazioni del torneo partenopeo, ma qualcosa è andato storto. I giocatori, durante gli allenamenti, hanno notato rimbalzi irregolari sul cemento e tratti in cui la superficie si rovinava del tutto, a causa del maltempo, rendendo impossibile giocare partite ufficiali.

Australian Open Tennis Australia non farà "pressioni" al governo per il visto di Djokovic 14 ORE FA

Il comunicato del Tennis Club Napoli

Dopo ore di dubbi e di notizie confuse, ecco il comunicato del Tennis Club Partenopeo, circolo dove si sarebbe dovuto giocare il torneo:

Per problemi relativi a materiale usato per la realizzazione dei campi da un’azienda, leader del settore nel mondo, quindi per cause indipendenti dall’organizzazione, si è reso necessario rinviare gli incontri di qualificazione al torneo previsti per oggi e domani, sabato e domenica, onde permettere i necessari interventi per il ripristino dell’agibilità dei campi. Per tale motivo gli incontri di qualificazione non avranno luogo sui campi del Tennis Club Napoli. Il torneo partirà regolarmente lunedì con il tabellone principale. I biglietti venduti per le giornate di oggi e domani, potranno essere rimborsati o rischedulati per la giornata di lunedì, a scelta del gentile cliente, per la sessione diurna o serale. Ci scusiamo per il disagio.

I campi del club infatti sono storicamente in terra battuta, ma sono stati rinnovati per l'occasione. Con un esito purtroppo negativo.

Qualificazioni a Pozzuoli, ma anche lì...

Si decide dunque di non giocare il sabato, rinviare le qualificazioni tutte a domenica a Pozzuoli, ma le notizie che arrivano (principalmente da Twitter e dai colleghi di ubitennis.com) non sono buone. Nella mattina di domenica anche i campi del nuovo tennis club, in cemento anch'essi, sono bagnati e quindi la partenza dei match, che doveva essere alle 10, viene posticipata alle 14. Nessuno intanto comunica altro e sul livescore dell'ATP campeggia soltanto la scritta "The match has been suspended" (i match sono stati sospesi) senza altra spiegazione.

"Dai Nole, ci vuole cazzimma napoletana e serba": Berrettini-show

ATP, Firenze Musetti: "Ho avuto un attacco di panico: non mi sono ritirato per Firenze" 15 ORE FA