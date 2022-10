Firenze - Lorenzo Musetti si arrende in semifinale davanti ad un grande Felix Auger-Aliassime. L'azzurro, che durante questa settimana aveva incantato il Pala Wanny con i suoi colpi e le sue vittorie, cede 6-2 6-3 alla testa di serie n° 1 del torneo. Il canadese raggiunge J.J. Wolf in finale e blinda, per ora, il settimo e ultimo posto Lorenzo Musetti si arrende in semifinale davanti ad un grande. L'azzurro, che durante questa settimana aveva incantato il Pala Wanny con i suoi colpi e le sue vittorie, cede 6-2 6-3 alla testa di serie n° 1 del torneo. Il canadese raggiunge J.J. Wolf in finale e blinda, per ora, il settimo e ultimo posto nella Race alle Nitto Atp Finals

a breve il servizio completo...

L'altro finalista: J.J. Wolf b. M. Ymer 6-4 6-4

Il 23enne dell'Ohio raggiunge la prima finale in carriera nel circuito maggiore con una prestazione solida, l'ennesima della settimana, contro il qualificato svedese. Il ragazzone americano ha eliminato sul suo cammino il nostro Maestrelli, il connazionale Cressy e Bublik, lasciando un solo set proprio contro il kazako. Grazie al risultato in semifinale ha raggiunto il suo best ranking, ovvero il gradino 56 del mondo.

Passante da fantascienza di Musetti! Ivashka resta di sasso

