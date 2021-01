Come sappiamo, Roger Federer ha deciso di rinunciare agli Australian Open 2021. Mancherà dopo 21 partecipazioni consecutive al main draw e 6 successi in bacheca, di cui l’ultimo nel 2018. Le motivazioni? Quella che ha preso più vigore, anche da quanto traplato dallo staff di Re Roger, è legata alla difficoltà nei tempi di recupero dopo la doppia operazione al ginocchio del 2020. In realtà, le motivazioni potrebbero essere altre. A rivelare ciò è stato Andre Sa, ex tennista brasiliano e ora direttore delle pubbliche relazioni tra i giocatori e il torneo australiano. A detta di Sa, infatti, la vera ragione per cui l’elvetico ha deciso di non partecipare riguardano la famiglia.