L’ATP ha rilasciato poche decine di minuti fa il calendario relativo alla prima metà del 2022, in attesa di definire cosa accadrà nella seconda. Il tutto a quattro giorni dal termine dell’ultimo evento relativo all’associazione professionistica maschile, le ATP Finals disputate per la prima volta di cinque al Pala Alpitour di Torino.

Erano già note le specifiche per quel che riguarda la stagione australiana: ATP Cup al via a Sydney a Capodanno (dunque di sabato) con 16 team, più due tornei a licenza annuale ad Adelaide e a Melbourne, di categoria 250, al via il 3 e il 4 gennaio rispettivamente. Adelaide, inoltre, avrà due settimane consecutive di tornei, mentre Sydney godrà a sua volta di un 250 nella settimana precedente gli Australian Open, le cui qualificazioni partiranno il 10 gennaio a Melbourne Park.

Ad

Davis Cup Alcaraz positivo al Covid: al suo posto Pedro Martinez 2 ORE FA

Si proseguirà con settimane intense: almeno tre tornei alla volta per quattro settimane di fila, la terza delle quali ne prevede addirittura quattro (Rio, che è un 500, Marsiglia, Delray Beach e Doha). Proprio Doha si sposta in modo definitivo rispetto a quella che era la sua normale collocazione: eravamo abituati a vederlo come primo torneo dell’anno insieme a quelli aussie, ora invece precede Dubai.

Marzo tornerà a essere occupato da Indian Wells e Miami in via integrale, mentre ad aprile prenderà il via la lunga stagione sulla terra, con Roma al via l’8 maggio e il Roland Garros dal 22. Sei invece i tornei sull’erba prima di Wimbledon, che è l’ultimo limite prima di una parte di calendario tutta da definire, e che riguarderà per larga misura la stagione americana. Dei tornei citati, questi i combined con la WTA all’interno della stagione australiana: Adelaide 1, Melbourne 250, Adelaide 2 e Sydney.

CALENDARIO ATP 2022 DA GENNAIO A GIUGNO

GENNAIO

1-9/1 ATP Cup – Sydney (Australia)

3-9/1 ATP 250 Adelaide 1 (Australia) – Licenza annuale

4-9/1 ATP 250 Melbourne (Australia) – Licenza annuale

10-16/1 ATP 250 Adelaide 2 (Australia)

10-16/1 ATP 250 Sydney (Australia) – Licenza annuale

17-30/1 Australian Open – Melbourne

31/1-6/2 ATP 250 Montpellier (Francia)

31/1-6/2 ATP 250 Cordoba (Argentina)

31/1-6/2 ATP 250 Pune (India)

FEBBRAIO

7-13/2 ATP 500 Rotterdam (Olanda)

7-13/2 ATP 250 Buenos Aires (Argentina)

7-13/2 ATP 250 Dallas (Stati Uniti)

14-20/2 ATP 500 Rio de Janeiro (Brasile)

14-20/2 ATP 250 Marsiglia (Francia)

14-20/2 ATP 250 Delray Beach (Stati Uniti)

14-19/2 ATP 250 Doha (Qatar)

21-27/2 ATP 500 Dubai (Emirati Arabi Uniti)

21-27/2 ATP 500 Acapulco (Messico)

21-27/2 ATP 250 Santiago (Cile)

MARZO

5-6/3 Turno di qualificazione Coppa Davis

10-20/3 Masters 1000 Indian Wells (Stati Uniti)

23/3-3/4 Masters 1000 Miami (Stati Uniti)

APRILE

4-10/4 ATP 250 Houston (Stati Uniti)

4-10/4 ATP 250 Marrakech (Marocco)

10-17/4 Masters 1000 Montecarlo (Monaco)

18-24/4 ATP 500 Barcellona (Spagna)

18-24/4 ATP 250 Belgrado (Serbia)

25/4-1/5 ATP 250 Estoril (Portogallo)

25/4-1/5 ATP 250 Monaco (Germania)

MAGGIO

1-8/5 Masters 1000 Madrid (Spagna)

8-15/5 Masters 1000 Roma – Internazionali d’Italia (Italia)

15-20/5 ATP 250 Ginevra (Svizzera)

15-20/5 ATP 250 Lione (Francia)

22/5-5/6 Roland Garros (Francia)

GIUGNO

6-12/6 ATP 250 ‘s-Hertogenbosch (Olanda)

6-12/6 ATP 250 Stoccarda (Germania)

13-19/6 ATP 500 Halle (Germania)

13-19/6 ATP 500 Queen’s – Londra (Gran Bretagna)

19-25/6 ATP 250 Mallorca (Spagna)

20-25/6 ATP 250 Eastbourne (Gran Bretagna)

27/6-10/7 Wimbledon (Gran Bretagna)

Zverev crolla dopo il ko con Fritz: "Voglio tornare a casa"

Davis Cup Che show tra Cilic e De Minaur: Croazia e Svezia dominano 4 ORE FA