Tennis, Che sorpresa a Wimbledon! All’allenamento arriva Will Smith

TENNIS - Alcune giocatrici junior non hanno potuto credere ai loro occhi quando hanno visto apparire Will Smith, insieme ai co-protagonisti del suo ultimo film "King Richard", biopic sulla vita di Venus e Serena Williams. L’attore si è fermato per fare qualche esercizio con le giovani tenniste e rispondere alle loro domande.

