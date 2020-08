Stefanos Tsitsipas of Greece celebrates his victory over Dominic Thiem of Austria during Day Eight of the Nitto ATP World Tour Finals at The O2 Arena

Lo spostamento comunicato ieri delle date degli Internazionali d’Italia di tennis fa parte di un riarrangiamento importante dei calendari ATP e WTA fino a fine stagione: il circuito maschile trova la quadratura del cerchio fino alle Finals di Londra, in programma dal 15 al 22 novembre, mentre nel circuito femminile si aggiungono altri due tornei 125K per chi non parteciperà agli US Open per ragioni di ranking. Si attende l’ufficialità del nuovo programma.

POSSIBILE CALENDARIO ATP FINO A FINE STAGIONE

22-30 agosto ATP Masters 1000 Western&Southern Open (a New York)

31 agosto-13 settembre US Open (a New York)

7-13 settembre ATP 250 Kitzbuehel

11-21 settembre ATP Masters 1000 Internazionali d’Italia (a Roma)

21-27 settembre ATP 500 Amburgo

27 settembre-11 ottobre Roland Garros (a Parigi)

12-18 ottobre ATP 500 San Pietroburgo

19-25 ottobre ATP 250 Anversa

19-25 ottobre ATP 250 Mosca

26 ottobre-1 novembre ATP 500 Vienna

2-8 novembre ATP Masters 1000 Parigi-Bercy

9-15 novembre ATP 250 Sofia

15-22 novembre ATP Finals (a Londra)

POSSIBILE CALENDARIO WTA FINO A FINE STAGIONE

22-30 agosto WTA Premier 5 Western&Southern Open (a New York)

31 agosto-12 settembre US Open (a New York)

31 agosto-6 settembre 125K Portschach

31 agosto-6 settembre 125K Praga

8-13 settembre WTA International Istanbul

11-21 settembre Internazionali d’Italia (a Roma)

20-26 settembre WTA International Strasburgo

27 settembre-10 ottobre Roland Garros (a Parigi)

5-11 ottobre 125K Taipei Open

6-11 ottobre WTA International Seul

12-18 ottobre WTA International Linz

2-7 novembre WTA Premier Mosca

14-20 dicembre 125K Limoges

