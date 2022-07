Tennis

Tennis, Kasatkina fa coming-out: "Essere gay in Russia rende la vita complicata"

Daria Kasatkina, semifinalista al Roland Garros e tennista russa con il ranking più alto, fa coming-out in un'intervista con il blogger Vitya Kravchenko. "Questa idea che si possa scegliere se essere o non essere gay è veramente ridicola. Chi sceglierebbe di essere gay in Russia?".

00:00:50, 39 minuti fa