Tennis

Tennis, L'impresa più grande di Seppi: quando batté Federer nel 2015

Andreas Seppi ha annunciato il ritiro. Lo ricordiamo con la sua più grande impresa: sconfiggere Roger Federer al terzo turno degli Australian Open del 2015, in un periodo in cui lo svizzero era in uno splendido stato di forma.

00:00:46, 40 minuti fa