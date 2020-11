Come ogni inizio settimana è il momento di fare il punto sul ranking ATP. La settimana appena trascorsa è stata dedicata principalmente alle attesissime Finals 2020 di Londra che non hanno mancato di regalare sorprese. A trionfare è stato il russo Daniil Medvedev che in finale ha sconfitto l’austriaco Dominic Thiem. Eliminati in semifinale Novak Djokovic e Rafael Nadal che restano saldamente nelle prime due posizioni della classifica mondiale.