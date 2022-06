Sono state ore molto complicate per Lorenzo Musetti. Il carrarino, impegnato nel primo turno del celebre torneo del Queen’s contro il kazako Alexander Bublik, è stato costretto al ritiro all’inizio del secondo set per un brutto colpo subito nella zona dell’inguine della coscia sinistra. E così l’avventura del toscano sull’erba londinese si è chiusa anzitempo.

Preoccupazione ce n’era perché il dolore era molto e il muoversi con le stampelle non tirava su di morale. L’ecografia, però, a distanza di 36 ore dall’accaduto ha escluso lesioni a livello muscolare e quindi non sembra che Lorenzo debba rinunciare a Wimbledon (27 giugno-10 luglio).

A confermare ciò è stato il tecnico dell’italiano, Simone Tartarini, ai microfoni di OA Sport: “Per fortuna i controlli di oggi hanno escluso lesioni e tutto è legato a un colpo subìto sull’osso. In cinque/sei giorni di riposo dovremmo cavarcela, in tempo per disputare Wimbledon. Certo, sempre un po’ tirati, ma è un po’ una caratteristica di questo 2022“, ha dichiarato Tartarini.

Indubbiamente, i presupposti per i Championships non sono ideali, ma si spera che anche con un pizzico di fortuna l’azzurro possa fare bene nel celebre Slam di Church Road.

