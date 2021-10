Dominic Thiem non sarà al Vienna Open, nemmeno come ospite, perché non ancora vaccinato contro il Covid-19. Il campione degli US Open 2020, ancora alle prese con l’infortunio al polso, secondo il media austriaco Heute, non ha ottenuto il permesso di essere presente come ospite al torneo ATP 500 di casa sua. Thiem pare che non sia contrario al vaccino dato che ha recentemente rivelato che sta aspettando di ricevere quello prodotto dall’azienda biotech Novavax.

"Mi è stato riferito dal mio medico di aspettare il vaccino Novavax perché pare essere il migliore che ci sarà in circolazione tra quelli somministrati".

Nel caso in cui il vaccino della società statunitense non dovesse essere approvato, ricorrà ad un altro tra quelli rilasciati sul mercato per assicurarsi di poter giocare agli Australian Open a gennaio.

Thiem è fuori da quando si è infortunato al polso destro contro Adrian Mannarino al Mallorca Open, ormai più di quattro mesi fa. Non è stato necessario un ulteriore intervento chirurgico ma il recupero procede gradualmente proprio in vista del primo Slam del 2022.

