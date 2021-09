Concentrato, cinico, martellante. Daniil Medvedev è il primo finalista degli US Open 2021, gran ritorno all'atto decisivo a Flushing Meadows dopo l'esaltante cavalcata di due anni fa. Il russo vince da favorito contro Felix Auger-Aliassime, battuto per 6-4 7-5 6-2 in 2 ore e 3 minuti di gioco in un match rimasto in piedi per due set, prima di virare seccamente verso i binari voluti dal numero 2 del mondo. Per lui, ora, uno tra Novak Djokovic e Alexander Zverev.

Segue...

US Open Dabrowski/Stefani durano un set, Gauff/McNally in finale: highlights 2 ORE FA

Recupero impressionante di Medvedev: risposta da posizione impossibile

US Open Ram e Salisbury alzano il trofeo: sono loro i campioni di doppio 2 ORE FA