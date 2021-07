Un epilogo decisamente negativo per Novak Djokovic alle Olimpiadi di Tokyo. Il n.1 del mondo del tennis torna a casa senza medaglie dal Giappone e questa è una delle notizie più rilevanti della rassegna a Cinque Cerchi. Dopo le due sconfitte nelle semifinali del singolare e del doppio misto, Nole ha dovuto incassare un nuovo ko nel match per il bronzo contro Pablo Carreno Busta, dando poi forfait per la sfida in coppia con Nina Stojanovic agli australiani Ashleigh Barty e John Peers (doppio misto) per un infortunio alla spalla sinistra.

"Sono molto rammaricato per non aver vinto alcuna medaglia per il mio Paese. Non ho portato a termine l’incarico che avevo, sia ieri che oggi. Il mio livello di tennis è calato, anche a causa della stanchezza fisica e mentale. Ma non rimpiango il fatto di essere venuto alle Olimpiadi. Credo che nella vita non ci siano coincidenze e tutto accada per un motivo. Ho avuto alcune sconfitte molto dolorose alle Olimpiadi e nei grandi tornei e so che mi hanno reso più forte, solitamente”, le parole di Nole, ricordando che nelle sue quattro apparizioni a Cinque Cerchi è riuscito a conquistare solo un bronzo a Pechino 2008.

"So che recupererò da questa delusione. Proverò ad esserci a Parigi 2024 per vincere una medaglia. Mi dispiace aver deluso molti tifosi in Serbia, ma questo è lo sport, ho dato tutte le energie che avevo, che non erano molte. Spero che le conseguenze fisiche non siano un problema in vista degli US Open. Ma non ci sono rimpianti: quando c’è la tua patria in ballo, bisogna dare tutto”, ha aggiunto il campione serbo.

