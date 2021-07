Tennis

OLIMPIADI, TENNIS: PAULA BADOSA COSTRETTA A RITIRARSI A CAUSA DEL CALDO: ABBANDONA I QUARTI DI FINALE CONTRO VONDROUSOVA

TOKYO 2020 - Sul cemento di Tokyo il caldo si amplifica a dismisura, sfiancando i tennisti. E' stato proprio questo fattore l'avversario più temibile per gli atleti in gara. L'ultima vittima del torrido caldo è Paula Badosa, che ha dato forfait nel secondo set dei quarti di finale contro Vondrousova. L'uscita in carrozzina è la fotografia di una problematica diventata ormai ingestibile.

00:00:37, un giorno fa