Ultimate Tennis Showdown: Berrettini assoluto protagonista, superati i problemi alle caviglie

Si è conclusa lunedì la due giorni dedicata all’Ultimate Tennis Showdown di scena sul veloce outdoor dell’Accademia di Patrick Mouratoglou, nei pressi di Nizza. Grande protagonista Matteo Berrettini in testa alla classifica grazie alle vittorie contro Richard Gasquet e DavidGoffin. Il tennista romano sembra aver finalmente superato i problemi alle caviglie: lo stato di forma del numero 8 della classifica Atp è parso già buono nonostante il lungo stop. L’azzurro ha messo in campo gran parte del suo repertorio nonostante i match non siano stati giocati ad un ritmo elevatissimo.

A quota due vittorie anche Stefanos Tsitsipas e Alexei Popyrin. Il greco ha letteralmente dominato la sfida d’esordio contro Benoit Paire, mentre ha sofferto leggermente nel match con l’altro francese Richard Gasquet. Se il numero 6 al mondo è uno dei favoriti alla vittoria finale, non si può dire lo stesso del tennista australiano. Il 20enne numero 103 della classifica Atp si è sbarazzato prima di Elliot Benchetrit e poi di Feliciano Lopez.

Bene in questo inizio di manifestazione anche Gasquet che, nonostante la sconfitta all’ultimo respiro contro Tsitsipas, è sembrato in buone condizioni. Discorso diverso per il connazionale Paire che è stato bravo a riprendersi dopo aver perso in maniera netta nel match d’esordio con il tennista greco.

Senza ombra di dubbio la nota più negativa dei primi match dell’Ultimate Tennis Showdown è stato David Goffin. Il numero 10 del ranking Atp non è stato quasi mai in partita contro Berrettini, che ha dominato per lunghi tratti della contesa. Il belga è uscito sconfitto, seppur all’ultimo respiro, anche dalla sfida con Gasquet. Dovrà necessariamente cambiare passo se intende lottare per la vittoria finale.

La strada che conduce all’ultimo atto della manifestazione è ancora molto lunga. L’appuntamento è fissato per il prossimo fine settimana, 20-21 giugno, sempre sui campi dell’Accademia di Patrick Mouratoglou, sempre sui canali di Eurosport.

