La migliore Naomi Osaka del torneo. Senza ‘se’ e senza ‘ma’. La tennista giapponese centra la semifinale degli US Open 2020 sfoderando la prova più convincente in questa sua partecipazione al torneo che solo 2 anni fa la vide trionfare per la prima volta.

US Open, order of play della decima giornata: Rublev-Medvedev in diurna

Si è concretizzato così in meno di un’oretta e mezza il 6-3, 6-4 con cui la Osaka ha centrato il pass per la semifinale. Una partita equilibrata sia nel primo che nel secondo set, ma in cui la sensazione di controllo per la Osaka è stata comune a tutti. Mentre fin dall’inizio Rogers ha infatti faticato a imporsi nei propri game, la Osaka non ha praticamente mai tremato al servizio ad eccezione del 7° game del primo set, quando strappato il break per il 4-2 la giapponese si è fatta sorprendere da un bel game in risposta della Rogers. Un controbreak subito – nell’unico game per oltre dove Osaka ha effettivamente concesso palle break – che non ha impensierito la Osaka. Dopo il cambio di campo è infatti arrivato il nuovo allungo. E da lì la sensazione di una partita condotta fino alla fine.