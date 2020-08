Dal nostro partner OAsport.it

Gli US Open di tennis (31 agosto-13 settembre) devono fare i conti con una nuova defezione. Ci si riferisce alla n.32 del mondo Svetlana Kuznetsova, vincitrice del Major americano nel 2004. La russa ha annunciato che non prenderà parte al torneo di New York, come riferisce l’Ansa, per la situazione poco favorevole negli States, legata alla pandemia. Per questo Kuznetsova non parteciperà neanche al torneo di Cincinnati.

Mi dispiace perché stavo aspettando questi tornei, ma la pandemia ha cambiato tutti i piani. Spero che la situazione nel mondo diventi più stabile per le prossime competizioni“, le parole della russa. Sale dunque il numero delle rinunce, ricordando le assenze della n.1 del mondo Ashleigh Barty, dell’ucraina Elena Svitolina (n.5) e dell’olandese Kiki Bertens (n.7). Nel settore maschile non ci saranno il n.2 del ranking Rafael Nadal, vincitore dell’ultima edizione e lo svizzero Stan Wawrinka.

WTA Prague Programma cancellato per la pioggia e rinviato il match di Jasmine Paolini DA 3 ORE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Tennis Matteo Berrettini: "Giocherò gli US Open, poi se possibile mi vaccinerò" IERI A 09:19