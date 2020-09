Tennis

US Open Eurosport Cube: giocare a New York, interviste a Londra

Tecnologia al potere in questo periodo Covid: con l'inizio degli US Open 2020, ecco come abbiamo deciso di interagire (da Londra) direttamente coi giocatori impegnati a New York. Una realtà virtuale che ha divertito tutti, da Tsitsipas alla nostra Barbara Schett.

00:01:20, 718 Visualizzazioni, da un' ora