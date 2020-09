Tennis

US Open, Roberta Vinci, 5 anni fa l'impresa contro Serena Williams

Roberta Vinci verrà ricordata nella storia del tennis come colei che, agli US Open, infranse il Grande Slam di Serena Williams, battendola 2-6, 6-4, 6-4 a Flushing Meadows. In finale, c'è Flavia Pennetta ad attenderla per disegnare, sopra il cielo di New York, un'azzurrissima volta sistina.

