US Open: Zverev-Carreno Busta 3-6 2-6 6-3 6-4 6-3, gli highlights

Alexander Zverev conquista la sua prima finale Slam rimontando Carreno Busta: 3-6 2-6 6-3 6-4 6-3 in tre ore e 22 minuti. Per la prima volta il tedesco vince dopo essere stato sotto due set a zero.

