US Open: Zverev: "Semifinale grande risultato, ma non mi voglio fermare"

Sascha Zverev è soddisfatto dopo la vittoria in quattro set contro Borna Coric: è il primo tedesco a raggiungere le semifinali agli US Open in 25 anni. Gli US Open 2020 sono LIVE su Eurosport.it ed Eurosport Player.

00:01:25, 73 Visualizzazioni, un' ora fa