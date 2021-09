Il match del giorno

New York scrive una nuova pagina di storia del tennis. Con una ventata, fortissima, di rivoluzione. Due ragazze nate nel 2002, Emma Raducanu e Leylah Fernandez. Nate entrambe in Canada, ma una, Emma, che ha papà rumeno e mamma cinese gioca per la Gran Bretagna: in semifinale non ha dato scampo a Maria Sakkari, 18 del mondo e 17 del seeding, sconfitta per 6-1 6-4. L'altra (Leylah) ha scelto il Canada di cui è fiera e orgogliosa, con il papà ecuadoriano e la mamma filippina (da un po' risiedono in Florida per motivi ovviamente tennistici). Ha sofferto molto di più della coetanea per avere la meglio di Aryna Sabalenka con il punteggio di 7-6(3) 4-6 6-4. Per una di loro sarà l'apoteosi: il futuro del tennis femminile è in buone mani.

Raducanu: "Dalle qualificazioni alla finale vivendo giorno per giorno"

Emma Raducanu (GBR) vs. Leylah Fernandez (CAN)

