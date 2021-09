Tennis

Tennis, US Open, Gojowczyk-Laaksonen 3-6, 6-3, 6-1, 6-4, gli highlights

US OPEN - Peter Gojowczyk batte Henri Laaksonen nel 3° round degli US Open 2021 a New York; 3-6, 6-3, 6-1, 6-4 il risultato finale. Il 32enne di Monaco vola al quarto turno per la prima volta.

00:02:24, un' ora fa