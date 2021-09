Tennis

Tennis US Open - Matteo Berrettini-Oscar Otte 6-4 3-6 6-3 6-2, i video highlights della partita

US OPEN - Matteo Berrettini vince la sfida contro il tedesco Oscar Otte e torna tra i migliori otto a Flushing Meadows dopo due anni. Finisce 6-4 3-6 6-3 6-2 in 2 ore e 24 minuti, col numero 144 del mondo in campo fino alla fine nonostante l'infortunio alla mano a inizio quarto set. Terza volta di fila ai quarti in uno Slam per l'azzurro, che da lunedì sarà almeno numero 7 del mondo.

00:02:39, un' ora fa