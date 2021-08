I giochi sono fatti. Il sorteggio di New York ha piazzato Matteo Berrettini nel quarto del numero 1 del mondo Novak Djokovic per quello che potrebbe essere un nuovo incontro dopo la finale di Wimbledon. Zverev è nel lato del serbo in ottica semifinale, molto interessante invece il quarto di Tsitsipas, subito chiamato a un primo turno da brividi contro Andy Murray: dalla parte del greco troviamo anche Rublev, Auger-Aliassime e Kyrgios.

Gli ipotetici quarti di finale

Primi turni da non perdere

Tsitsipas v. Murray

Medvedev v. Gasquet

Bautista Agut v. Kyrgios

Ruud v. Tsonga

Norrie v. Alcaraz

Isner v. Nakashima

Fritz v. De Minaur

Berrettini v. Chardy

Zverev v. Querrey

