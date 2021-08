Gli US Open 2021 regalano un'urna molto particolare agli italiani con 10 giocatori su 10 inseriti nella parte alta del tabellone. Berrettini esordisce con Chardy, Sinner con Purcell (già battuto in Australia nel 2020 nella prima vittoria Slam) mentre Sonego attende un qualificato. Fognini debutta con Pospisil, Musetti con Nava, l'avversario superato in finale agli Australian Open Junior del 2019.

Gli italiani

Berrettini vs Chardy

Sinner vs Purcell

Sonego vs qualificato

Fognini vs Pospisil

Musetti vs Nava

Mager vs Thompson

Cecchinato vs Svajda

Seppi vs Fucsovics

Travaglia vs Moutet

Caruso vs Nishikori

Le italiane

Martina Trevisan è stata inserita nella parte alta mentre le altre tre azzurre - Giorgi, Paolini ed Errani - si trovano nella parte bassa del tabellone. Scoglio non banale per la vincitrice di Montreal: subito Simona Halep. La truppa potrebbe arricchirsi con i giocatori impegnati nelle qualificazioni. Incrociamo le dita.

Giorgi vs Halep

Paolini vs Shvedova

Trevisan vs Vandeweghe

Errani vs Alexandrova

