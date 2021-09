Tennis

Tennis, US Open - Zverev: "Djokovic-Berrettini? Chiunque vinca spero arrivi stanco alla semifinale"

US OPEN - Sascha Zverev ha concesso una breve intervista ai microfoni del torneo dopo la sua vittoria in tre set su Lloyd Harris. Il tedesco guarderà con attenzione l'altro quarto di finale in programma questa notte, tra Djokovic e Berrettini. Il vincitore sfiderà Zverev in semifinale...

00:01:51, 14 minuti fa