Una finale storica, impronosticabile, rivoluzionaria, giovanissima. L'atteso match tra Leylah Fernandez, n° 73 del mondo, e la qualificata Emma Raducanu, n° 150, scriverà una pagina del tennis inedita sull'Arthur Ashe. Nel frattempo le due classe 2002 hanno lanciato la rivoluzione in un circuito femminile da troppo tempo senza regine soprattutto dal punto di vista mediatico, fatta salva l'eccezione di Naomi Osaka. Non a caso la detentrice dell'ultima edizione degli US Open condivide con Leylah ed Emma l'origine multietnica: nate entrambe in Canada, la prima ha il papà ecuadoriano (ex calciatore), la mamma filippina e risiede in Florida per motivi sportivi; la seconda ha papà rumeno e mamma cinese, ma ha scelto la cittadinanza inglese. Nel loro percorso a Flushing Meadows hanno bruciato tappe e eliminato avversarie prestigiose, fino a raggiungere l'ultimo atto e giocarsi il titolo da appena maggiorenni, replicando quanto fatto da Steffi Graf (19) e Gabriela Sabatini (18) nel 1988 o Martina Hingis (16) e Venus Williams (17) nel 1997.

La finale del tabellone femminile degli US Open 2021 andrà in scena sabato 11 settembre nella cornice dell'Arthur Ashe alle 22 (ora italiana), alle 18 a New York.

Fernandez-Raducanu, un solo precedente

Le due tenniste si sono incontrate solo una volta nella loro giovane carriera, tre anni fa, al secondo turno di Wimbledon Junior 2018. Fernandez, che aveva appena vinto il Roland Garros Under 18, perse 6-2 6-4.

Il cammino di Leylah Fernandez

1° turno: Leylah FERNANDEZ b. Konjuh 7-6(3) 6-2

2° turno: Leylah FERNANDEZ b. Kanepi 7-5 7-5

3° turno: Leylah FERNANDEZ b. Osaka 5-7 7-6(2) 6-4

Ottavi: Leylah FERNANDEZ b. Kerber 4-6 7-6(5) 6-2

Quarti: Leylah FERNANDEZ b. Svitolina 6-3 3-6 7-6(5)

Semifinale: Leylah FERNANDEZ b. Sabalenka 7-6(3) 4-6 6-4

Il cammino di Emma Raducanu

1° turno qualificazioni: Emma RADUCANU b. Schoofs 6-1 6-2

2° turno qualificazioni: Emma RADUCANU b. Bolkvadze 6-3 7-5

3° turno qualificazioni: Emma RADUCANU b. Sherif 6-1 6-4

1° turno: Emma RADUCANU b. Voegele 6-2 6-3

2° turno: Emma RADUCANU b. Zhang 6-2 6-4

3° turno: Emma RADUCANU b. Sorribes 6-0 6-1

Ottavi: Emma RADUCANU b. Rogers 6-2 6-1

Quarti: Emma RADUCANU b. Bencic 6-3 6-4

Semifinale: Emma RADUCANU b. Sakkari 6-1 6-4

