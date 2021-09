Tennis

US Open con Roberta Vinci. Il tennis le sta dando infelicità, Osaka fa bene a non giocare

US OPEN - Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno discutono di Naomi Osaka e delle sue parole in conferenza stampa che lasciando presagire una pausa dal tennis. Vinci 360 è ogni giorno in diretta sulla pagina Facebook di Eurosport intorno alle ore 15:30.

00:02:36, 36 minuti fa