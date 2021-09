Tennis

US Open, Il consiglio di Roberta Vinci a Matteo Berrettini prima del match con Djokovic

US OPEN - Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno discutono del match tra Djokovic e Berrettini. Il paragone tra il matrch Vinci-Serena Williams e questo regge poco, ma Roberta ha un consiglio per Matteo... Vinci 360 è ogni giorno in diretta sulla pagina Facebook di Eurosport intorno alle ore 15:30.

00:02:53, 2 ore fa