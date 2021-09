Tennis

US OPEN - Jannik Sinner incontra Lindsey Vonn: "L'ammiravo in tv con mio nonno"

US OPEN - Intervistato in esclusiva a New York, Jannik Sinner racconta il suo incontro speciale con l'icona dello sci Lindsey Vonn: "Da piccolo andavo a sciare alle sette e mezza per tornare in tempo a vedere le sue gare: conoscerla e parlare con lei mi ha fatto ultra-piacere".

